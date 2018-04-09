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15:38  09 апреля 2018 1

В ХМАО ремонтируют больницу по подложным документам. Власти могут потерять миллиард рублей из-за махинаций экс-мэра

Дума ХМАО — комитет по бюджету 19 февраля 2014 года, удинцев сергей
В Югре всплывают новые эпизоды деятельности Сергея Удинцева на посту мэра Советского районаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Советском (Советский район) под угрозой срыва важная социальная стройка — реконструкция местного больничного комплекса. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам инсайдеров, реконструкция должна закончится в июле 2018 года, однако подрядчик, местная компания ООО «Атлант», заметно отстает от графика. А главная причина возможного срыва стройки — махинации с деньгами при проведении строительных работ. По версии источника, для обеспечения контракта в банке был взят кредит, но для этого использовались подложные документы и фальшивые гарантии.

«Власти муниципалитета выяснили это уже на последнем этапе. Сейчас по всем документам идет перерасход и непонятно, как достраивать больницу и рассчитываться с подрядчиком», — рассказывает инсайдер. По версии собеседника, в этой истории может быть замешан бывший глава Советского района Сергей Удинцев.

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Он, напомним, был отправлен в отставку в 2016 году, уже после начала реконструкции больницы. Экс-мэр уже проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении из бюджета более 20 млн рублей, не исключено, что махинации с больничным комплексом станут причиной еще одного разбирательства.

Реконструкция больничного комплекса началась в 2015 году — на эти цели было выделено более миллиарда рублей. Стройка уже становилась причиной скандалов. Ранее, например, выяснилось, что подрядчики получил деньги за по факту не выполненные работы, внося при этом самовольно изменения в проект.

На момент публикации получить комментарий главы Советского района Игоря Набатова не удалось — он не ответил на звонки. Подрядчик также по указанным в открытых источниках телефонам ООО «Атлант» не ответил. Дозвониться до Сергея Удинцева тоже не удалось.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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