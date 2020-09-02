Наталия Фиголь освободит пост замгубернатора ЯНАО после выборов в заксобрание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На место руководителя аппарата губернатора ЯНАО Натальи Фиголь, которая в ближайшее время может покинуть ямальское правительство, претендуют три кандидата. Как сообщил URA.RU осведомленный источник, сейчас все претенденты находятся на рассмотрении у главы округа Дмитрия Артюхова. Окончательное решение по избраннику губернатор пока не принял, отмечает инсайдер.

Одним из кандидатов, по данным источника, является старший советник главы ЯНАО Ирина Новоселова, которой давно прочили эту должность. «Работала в тюменском правительстве, давно на Ямале и знает все тонкости работы в аппарате губернатора, оставаясь „серым кардиналом“. Смущает лишь один факт, она уже неделю как в декрете», — поделился собеседник URA.RU.

Другой кандидат — нынешний руководитель аппарата заксобрания ЯНАО Татьяна Земских. «Бывалый аппаратчик, который буквально чуть больше года назад покинула пост первого заместителя той же Фиголь. Ее потенциальное возвращение кому-то может показаться нелогичным, но все это не лишено смысла с точки зрения усиления правительства региона», — поделился мнением собеседник URA.RU.

Третьей в списке Артюхова значится Светлана Твердовская, соратник Фиголь и ее первый заместитель. Несмотря на большой опыт работы во властных структурах и значимую роль в правительстве, она не близка губернатору, отметил инсайдер.

В правительстве ЯНАО слова источника о кандидатах официально не подтвердили, но и не опровергли. «У нас нет такой информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Источник агентства заметил, что в правительстве не наблюдается аппаратной войны. «Любой из этих кандидатов может занять кресло руководителя аппарата. По всей видимости, имя будет раскрыто лишь после окончательного результата избирательной кампании в заксо. Выборы, которые изменят судьбу далеко не одного высокопоставленного чиновника в регионе», — заключил инсайдер.

Ранее стало известно, что Фиголь освободит свой пост после того, как получит мандат депутата заксобрания ЯНАО. Это станет частью плана Артюхова по обновлению власти.