02 сентября 2020
01 сентября 2020

В Челябинске объяснили причину смерти женщины в очереди к врачу. И ее мужа в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия не нашла нарушений со стороны врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спецкомиссия не нашла вины врачей в смерти челябинки в больнице Варны и ее супруга, скончавшегося в ковидном госпитале три дня спустя. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Единственной недоработкой медиков, по ее словам, было то, что они недооценили сопутствующие заболевания пациентки, пошли на поводу в ее отказе от госпитализации. Сама тактика лечения была правильной, COVID не подтвердился. «От перевозки на КТ машиной скорой помощи женщина отказалась и врач сопровождала ее в личной машине с кислородным баллоном. Очереди в Варне тоже не было, она была первая в этот день по записи. Уже в красной зоне ей стало плохо, и произошла остановка сердца. Вскрытие не установило пневмонию, основная причина — сахарный диабет и все сопутствующие осложнения», — констатировала Гехт в соцсетях.

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Челябинка умерла в очереди в больнице. Вслед за ней скончался ее муж

Там же врачи обратили внимание на одышку привезшего ее мужа и предложили пройти КТ, которая выявила 85% процентное поражение легких. «Отказавшись от госпитализации из Варны, он на машине отправился в Карталы. Всю дорогу рядом с ним был тот же участковый терапевт, державший кислородный баллон. Только поставив машину, мужчина согласился на госпитализацию», — добавила Гехт.

О гибели супругов сообщил URA.RU их сын. По его словам, мать долго отказывались класть в больницу и проверять на коронавирус. Поэтому отцу, который уже сильно болел, пришлось ухаживать за ней и несовершеннолетней дочерью на дому. На своей машине супруги отправились на КТ, когда не дождались обещанной скорой. «Не слушая мольбы о помощи, их поставили в очередь. Прямо в ней мама упала и умерла», — рассказал мужчина.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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