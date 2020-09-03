Курганцев просят забыть дорогу к монастырю отца Сергия

Паломников из Кургана просят не посещать Среднеуральский монастырь. Письмо с просьбой отправил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба Курганской епархии.
«Митрополит Кирилл просит курганских паломников воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря», — рассказали в пресс-службе. Он направил письмо с просьбой митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу.
Екатеринбургский архипастырь попросил разъяснить курганским верующим духовную опасность посещения Среднеуральского женского монастыря в честь иконы «Спорительница хлебов». «Паломничество в этот монастырь в настоящее время для верных православных христиан невозможно», — указал в письме митрополит из Екатеринбурга. Митрополит Даниил поддержал его.
Среднеуральским монастырем руководит изверженный из священного сана схимонах Сергий (Романов). Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. Также Сергий заявлял, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. Сергия лишили сана, и он ушел в раскол. Помимо этого, Сергий призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла добровольно уйти в отставку.
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