Краснотурьинск находится в фокусе особого внимания политических администраторов Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько на следующей неделе ждут на севере Свердловской области. Как сообщил URA.RU источник в администрации губернатора, 31 августа состоялся визит чиновника в Махнево, где происходят выборы депутатов местной думы и главы муниципального образования.

«На следующей неделе планирую посетить территории Северного управленческого округа, в частности, Краснотурьинск и ряд других городов, встретиться с мэрами», — подтвердил в беседе с корреспондентом Сергей Бидонько. Как сообщало URA.RU, объезд свердловских муниципалитетов связан с оценкой ситуации в территориях накануне предстоящего Единого дня голосования 13 сентября, а также начала подготовки к выборам в Госдуму и областное заксобрание. «Политический» вице-губернатор оценит в том числе, вовлеченность действующих депутатов в решение проблем на местах. При формировании списков кандидатов в депутаты заксобрания будет учитываться авторитет народного избранника в избирательном округе.

13 сентября 2020 года в Свердловской области состоятся довыборы областного депутата по Краснотурьинскому избирательному округу №16, избрание нового созыва Махневской думы и довыборы в ряд муниципальных дум, где освободились мандаты. В Махнево, где проживает всего 5 000 избирателей, неожиданно активно повела себя оппозиция.