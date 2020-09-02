В Свердловской области число заболевших COVID стало расти

Соблюдать санитарные меры по-прежнему необходимо Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 3 сентября выявлен 121 новый случай COVID-19, в Екатеринбурге заболело 58 человек. Об этом сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом. До этого на протяжении четырех дней число заболевших последовательно снижалось со 120 до 115 новых случаев.

За сутки зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19, всего умерло 466 заболевших. «Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 317. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении штаба.

Выздоровело 57 заболевших. Общее число выздоровевших достигло 20 129. С начала эпидемии в Свердловской области заболело 25 668 человек.

Ранее источник URA.RU сообщал, что статистику больных COVID занижают. Он сообщал, что число заболевших, согласно закрытым данным на 25-45% выше.