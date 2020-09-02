02 сентября 2020

Источник: в Екатеринбурге власти занижают число заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество заболевших на самом деле выше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области выше, чем об этом сообщают. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинской среде, который располагает закрытой статистикой о числе заболевших.

«Могу сказать, что данные по Екатеринбургу занижают на 25-45%. Это разница между теми цифрами, которые официально дает штаб и тем количеством, о котором мы знаем. Так, за последнюю неделю августа официально сообщили о более, чем 380 случаях, в закрытых кругах известно о 571 заболевших», — рассказал инсайдер. Он добавил, что не располагает данными о числе заболевших по области. В региональном штабе по борьбе с коронавирусом не ответили на вопрос корреспондента о данных статистики.

Ранее URA.RU сообщало об аномалии в официальной статистике, связанной с количеством активных больных. Источники, близкие к медицине считают, что причиной могли стать новые подходы к лечению и учету больных либо манипуляции со статистикой.

В Свердловской области 2 сентября выявлено 115 новых случаев заболеваний коронавирусом, в Екатеринбурге — 49 заболевших. За сутки с диагнозом COVID в регионе умерло шесть пациентов, за все время пандемии скончалось 460 свердловчан. Всего с начала пандемии коронавирусом заболело 25 547. Общее число выписанных достигло 20 072, 50 из них выписали за последние сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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