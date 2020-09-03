Фургал попросил Бастрыкина об услуге, решающей исход дела

Экс-губернатор считает, что следователи заинтересованы в его обвинении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Обвиняемый в организации убийств экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обратился с просьбой к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Бывший губернатор хочет отвода всей следственной группы, которая занимается его делом.

«Фургал заявил ходатайство на имя Бастрыкина об отводе всей следственной группы, мотивируя свое решение оказываемым на него давлением с ее стороны, а также незаконно предъявленным ему обвинением», — цитирует ТАСС адвоката экс-губернатора Михаила Карапетяна. Фургал считает, что действия нынешних следователей показывают их личную заинтересованность в итоге дела.

Решение о том, останется ли бывший чиновник в СИЗО суд примет 3 сентября. Следователи просят оставить Фургала в изоляторе еще на три месяца, пишет агентство Nation news. При этом следствие уже продлили до февраля 2021 года.

Экс-губернатора задержали в июле по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах. После этого в Хабаровском крае начались массовые протесты с требованием вернуть главу региона и как минимум судить его в Хабаровске. Митинги в поддержку Фургала проходят до сих пор.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.