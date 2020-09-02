Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал останется в СИЗО до 8 февраля. Следственный комитет России продлил еще на пять месяцев срок следствия по уголовному делу экс-губернатора в организации убийств предпринимателей.
«Срок следствия по уголовному делу в отношении Сергея Фургала и других фигурантов продлен до 8 февраля 2021 года», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что в СИЗО Фургал не жалуется на здоровье, за время, что он провел в изоляторе, похудел на 1,2 килограмма, пишет РИА «Новости». «Читает литературу, чтобы написать обещанное стихотворение о Дальнем Востоке», — отмечается в Телеграмм-канале агентства.
Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 9 июля его задержали. Также ему предъявлялось обвинение в мошенничестве.
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