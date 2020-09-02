02 сентября 2020

Фургала оставили в СИЗО до февраля. Экс-губернатор похудел и пишет стихи

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал за решеткой планирует написать стихи о Дальнем Востоке. Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал останется в СИЗО до 8 февраля. Следственный комитет России продлил еще на пять месяцев срок следствия по уголовному делу экс-губернатора в организации убийств предпринимателей.

«Срок следствия по уголовному делу в отношении Сергея Фургала и других фигурантов продлен до 8 февраля 2021 года», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что в СИЗО Фургал не жалуется на здоровье, за время, что он провел в изоляторе, похудел на 1,2 килограмма, пишет РИА «Новости». «Читает литературу, чтобы написать обещанное стихотворение о Дальнем Востоке», — отмечается в Телеграмм-канале агентства.

Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 9 июля его задержали. Также ему предъявлялось обвинение в мошенничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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