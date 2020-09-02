В свердловском городе убьют медведя

Хищник обосновался на территории садовых товариществ Фото: pixabay.com

Владельцев садовых участков в поселке Медная Шахта на территории Краснотурьинского городского округа напугал крупный бурый медведь. Как сообщил URA.RU местный охотинспектор Дмитрий Щукин, зверь вышел из леса и постоянно тревожит садоводов. Медведя решили убить.

«Забрался в сады, сломал яблони, ночевал на территории садовых участков», — прокомментировал егерь. По его словам, медведя неоднократно пытались отогнать от человеческого жилья, однако он возвращался снова. Местные жители не выезжают на свои дачные участки, опасаясь встречи с хищником. Из-за повышенной угрозы для людей, сообщил Дмитрий Щукин, было принято решение ликвидировать зверя. В садовые товарищества каждый вечер выезжает бригада охотников, но застать медведя врасплох им пока не удалось. Егерь просит жителей поселка Медная Шахта не оставлять пищу вблизи территории, на которой появлялся хищник, избегать посещения леса, а также сигнализировать об обнаружении медведя или его следов.