Мэр Челябинска провела закрытую встречу с элитами

Наталья Котова повышает эффективность власти в районе областного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова на закрытой встрече с представителями бизнеса Тракторозаводского района представила им будущего его главу Юрия Кузнецова. Об этом сообщил источник URA.RU в бизнес-кругах.

«Встреча прошла в первой половине дня 3 сентября. На нее были приглашены руководители крупнейших предприятий и владельцы компаний, работающих на территории района. Наталья Петровна [Котова] представила им Юрия Викторовича [Кузнецова] фактически в новом статусе, порекомендовав обращаться к нему со всеми вопросами», — рассказал собеседник URA.RU.

По информации URA.RU, отпуск действующего главы района Галины Гавриловой завершается 15 сентября, и на работу из него она уже не вернется. В пресс-службе мэрии областного центра не стали комментировать эту информацию.

Кузнецов, ранее работавший директором операционного офиса АО «Банк Русский Стандарт» в Челябинске, был принят на работу замглавы Тракторозаводского района по указанию мэра города. С момента ухода Гавриловой в отпуск он исполнял ее обязанности как в части оперативного руководства, так и представляя администрацию на публичных мероприятиях.

С его персоной в Челябинске связывают надежду на повышение эффективности районной администрации, к которой в последнее время были многочисленные претензии. До завершения конкурсных процедур и момента, когда депутаты проголосуют за будущего главу района, он примерно на два месяца останется в статусе врио.