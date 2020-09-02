Источник: глава челябинского района уходит в отставку

Глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова уходит в отставку. 3 сентября мэр Челябинска Наталья Котова представит совету директоров района нового руководителя Юрия Кузнецова, сообщил URA.RU источник в мэрии.
«Гаврилова ушла в отпуск, из которого не вернется. Врио главы перед отпуском назначила своего заместителя Юрия Кузнецова. Мэр Котова представит директорам предприятий Кузнецова как нового руководителя района, — рассказал источник. — Гаврилова уйдет на пенсию».
Как отметил инсайдер, Кузнецов будет работать в статусе врио до выборов нового главы. «Процедуры займут более двух месяцев, — сообщил источник. — Это достаточное, для Кузнецова, время, чтобы получить поддержку депутатов и стать действующим главой».
О Кузнецове известно, что раньше он работал директором операционного офиса АО «Банк Русский Стандарт» в Челябинске. На сайте администрации района до сих пор нет данных на Кузнецова как на заместителя главы, хотя он был принят на работу по указанию мэра Котовой. «Ни с одним политическим лобби он не связан», — отметил источник. В пресс-службе мэрии эту информацию не комментируют, получить комментарий Гавриловой не удалось.
Гаврилова руководит районом с июля 2016 года. О ее грядущей отставке заговорили после подведения итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ Явка в районе оказалась одной из самых низких в области. Претензии к Гавриловой также связаны с реконструкцией парка имени Терешковой, ставшей поводом для уголовного дела.
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