В ФАС определились с кандидатурой главы службы по тарифам в ХМАО

Руководителя региональной службы по тарифам переназначили на второй срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Региональной службы по тарифам ХМАО Алексей Березовский, переназначен на второй срок. Такое решение приняла ФАС России после собеседования с Березовским 2 сентября. Информация об этом находится на официальном сайте ФАС.

«За время его работы у ФАС России сложилось конструктивное взаимодействие с региональным органом регулирования тарифов. Служба по тарифам ХМАО-Югры уже на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты при осуществлении тарифной политики в регионе», — говорит начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

Так же вице-руководитель ФАС России Сергей Пузыревский выразил надежду, что переназначение Алексея Березовского в сочетании с накопленным им опытом и знаниями будут способствовать дальнейшей плодотворной работе. До этого ФАС России рассмотрела рекомендацию губернатора ХМАО о переназначении Алексея Березовского на прежнюю должность.

Ранее URA.RU писало, что ФАС заставляет губернатора Куйвашева уволить неугодного чиновника. ФАС настаивает на снятии Владимира Гришанова с должности председателя региональной энергетической комиссии.