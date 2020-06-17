Глава РЭКа Свердловской области Владимир Гришанов продолжает работать несмотря на претензии со стороны ФАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гришанов продолжает работать после переназначения, несмотря на проблемы с согласованием его кандидатуры со стороны Федеральной антимонопольной службы России. Об этом сообщили несвязанные друг с другом источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Гришанова вчера видели на одном из рабочих совещаний. Он продолжает ходить на работу. Видимо, претензии со стороны ФАС не столь значительны», — уточнил собеседник.

Другие инсайдеры URA.RU отметили: «Есть исполнительная власть в лице губернатора Евгения Куйвашева, который назначил председателя РЭКа. Какие могут быть вопросы?» — объяснил источник. По его словам, эта должность главы РЭК региональная, назначение и освобождение от нее по согласованию с ФАС — прерогатива губернатора.

Получить оперативный комментарий в ФАС России и РЭК Свердловской области не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был. Сам Гришанов на звонки корреспондента URA.RU не ответил.

Ранее агентство сообщало что переназначение Гришанова на пост главы РЭКа может стать причиной конфликта ФАС РФ и губернатора Евгения Куйвашева. По версии федерального ведомства, в последние годы свердловская РЭК грубо нарушала законодательство о госрегулировании цен и тарифов. Персональную ответственность за все нарушения, по оценке ФАС, нес именно Гришанов.