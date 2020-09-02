Депутаты разделились на два лагеря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты думы Александровского округа (Пермский край) намерены в очередной раз сорвать выборы мэра. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что сейчас депутаты разделены на два лагеря, каждый из которых хочет видеть в кресле мэра «своего» кандидата.

«Одна сторона хочет, чтобы во второй тур прошел Белобаржевский (экс-глава Яйвы Владимир Белобаржевский — прим.ред.), другая — чтобы [депутат думы Ольга] Лаврова. Голоса за кандидатов специально планируется разделить таким образом, чтобы ни один из них не набрал необходимые 50% плюс один голос депутата и, таким образом, сорвать выборы», — пояснил источник.

Собеседника агентства также отметил, что в краевом правительстве «делают ставку на Лаврову». Связаться с председателем городской думы Мариной Зиминой по телефону не удалось, она не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе губернатора край вопрос о поддержке одного из кандидатов на пост главы Александровска оставили без ответа.

Александровский округ почти год остается без главы. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет Светлана Богатырева. Очередной (4 по счету) конкурс по отбору мэра состоится 22 сентября.

На кресло главы претендуют 8 кандидатов: депутат местной думы Ольга Лаврова, экс-министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын, экс-глава Яйвы Владимир Белобаржевский, бывший глава Александровска Владимир Хомяков, директор спортшколы Александровска Илья Караксин, предприниматель Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин и безработный Олег Наумов.

Предыдущий отбор главы округа состоялся в июле этого года, но тогда ни одному из двух кандидатов, прошедших во второй тур — Александру Шицыну и Илье Караксину — не удалось получить большинство голосов муниципальных депутатов.