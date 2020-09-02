Курганскому экс-чиновнику запретили участвовать в выборах

Александр Клочков намерен обратиться в Верховный Суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Второй апелляционный суд отказался восстанавливать на выборах в Курганскую областную думу бывшего сотрудника регионального департамента строительства Александра Клочкова. Решение суда опубликовано в ГАС «Правосудие».

В начале августа аналогичное решение принял Курганский областной суд. Клочков обжаловал его в апелляционной инстанции. «Решение Курганского областного суда от 7 августа 2020 года оставить без изменения», — говорится в решении апелляционного суда. Оно может быть обжаловано в Верховном Суде.

«Безусловно, кассационную жалобу будем подавать. Но пока мы не получили определение [апелляционной инстанции]», — заявил URA.RU Клочков. Он не знает, успеет ли обжаловать отказ в выдвижении до выборов — они состоятся уже через 10 дней.

Клочков выдвигался в облдуму от «Справедливой России». Окружной избирком отказал ему в регистрации, так как в комиссию поступил документ, что Клочков является единороссом. Экс-чиновник при этом заявлял, что написал заявление о выходе из «ЕР» еще шесть лет назад — в 2014 году.

Руководитель регионального исполкома «ЕР» Родион Вяткин пояснил суду, что в 2014 году Клочков не выходил из партии, а снялся с партийного учета в Курганском местном отделении в связи со сменой места жительства, но не встал на учет в другом местном отделении. По данным ЦИК «ЕР», на 22 июля 2020 года Клочков оставался членом партии. «Удивительно, что вспомнили о своем „члене партии“ единоросы только во время регистрации Клочкова кандидатом», — заявили URA.RU в региональном отделении «СР». Дозвониться до Вяткина URA.RU не удалось.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».