Источник: «Единая Россия» боится высокой явки в Перми

Довыборы в заксобрание Прикамья пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Высокая явка на выборах 11—13 сентября в Перми вредна для кандидата в депутаты заксобрания региона от «Единой России» Вячеслава Григорьева. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он утверждает, что большое количество голосующих повысит шансы на победу конкурентов лидера пермских единороссов.

«Если бы выборы были в другой день, то пришел бы просто ядерный электорат, который поддержал Григорьева. Здесь же выборы губернатора, придут все, в том числе и протестный электорат», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что в штабе Григорьева из-за этого переживают и боятся проиграть выборы.

Некоторые пермские telegram-каналы сообщают о возможных вбросах на выборах в этой связи. Однако произвести их невозможно физически. «Во втором округе все участки оборудованы КОИБами. Там все бюллетени будут обрабатываться в электронном виде. При этом на всех участках будут работать наблюдатели», — заявили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома.

Собеседник URA.RU в штабе Григорьева пояснил, что не видит рисков в высокой явке. Более того, говорит, что Григорьева в округе знают хорошо еще с времен, когда он был депутатом гордумы от этой территории. Сам Григорьев от комментариев воздержался.

Довыборы из-за пандемии перенесли с весны на 11—13 сентября. В них также участвуют: Леонид Любимов от КПРФ, Георгий Балашов от ЛДПР, Валерий Смолин от «Демократической партии России», Константин Лоран от «Партии прогресса», Владимир Зыков от «Партии за справедливость!» и Владимир Степанов от «Справедливой России».