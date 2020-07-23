Названа дата проведения отложенных выборов в Пермском крае

Довыборы в заксобрание по округу №2 пройдут в единый день голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Определена дата проведения довыборов в законодательное собрание Пермского края по округу №2, которые перенесли из-за коронавируса. В краевом избиркоме URA.RU сообщили, что они состоятся в единый день голосования, 13 сентября.

«С 21 августа начнутся отложенные действия по подготовке и проведению довыборов в заксобрание Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2. Довыборы пройдут 13 сентября», — пояснил член крайизбиркома на постоянной основе Антон Маклаев.

В этот же день состоятся выборы в представительные органы преобразованных муниципалитетов: Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов, перенесенные с 17 мая.

Довыборы в заксобрание края по 2 округу должны были состояться 26 апреля. На участие в них зарегистрировалось 6 кандидатов: Вячеслав Григорьев от «Единой России», Георгий Балашов от ЛДПР, Владимир Степанов от «Справедливой России», Константин Лоран от «Партии Прогресса», Валерий Смолин от «Демократической партии России», Владимир Степанов от «Справедливой России».