В ЯНАО осудили гастролера, которому Андрей Махалов грозил тюрьмой

Алексея Степанова отправили в колонию строгого режима Фото: скриншот из видео «Андрей Малахов. Прямой эфир. Современный „Юрий Деточкин“ и его 15 миллионов»

В ЯНАО суд вынес приговор жителю Саратова Алексею Степанову, собиравшему деньги на лечение вымышленных детей. Мужчину, успевшего отработать свою схему в нескольких регионах УрФО, суд приговорил к году колонии строгого режима. Об этом заявил уральский общественник Егор Бычков, выступавший за наказание Степанова.

«У меня хорошие новости для всех нас и плохие для одного известного персонажа. Только что разговаривал с руководством прокуратуры ЯНАО. Итог: один год лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — написал Бычков на своей странице в Facebook. По его словам, суд Нового Уренгоя вынес приговор Степанову еще 31 августа, однако об итогах заседания стало известно только сейчас.

В картотеке судов ЯНАО действительно есть запись о том, что заседание по делу Степанова прошло 31 августа. «Судья Елена Яркеева. Вынесен приговор», — говорится в сведениях о заседании. Текста приговора в публичном доступе нет.

Оперативно получить комментарий прокуратуры ЯНАО не удалось. В пресс-службе ведомства заявили URA.RU, что информацию по делу Степанова могут раскрыть только по официальному запросу. В Новоуренгойском городском суде к моменту публикации также не удалось получить ответ.

Алексей Степанов стал известен тем, что собирал деньги в общественных местах, показывая фотографии несуществующих детей. В разное время его замечали не только в ЯНАО, но и в других регионах, в частности, в Тюменской и Свердловской областях. Степанов, по неподтвержденным данным, был многократно судим и за последние 10 лет обманул несколько десятков человек. В августе 2019 года он стал героем шоу Андрея Малахова, где телеведущий пригрозил Степанову «решеткой».