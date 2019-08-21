В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Алексея Степанова проверили на детекторе лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телеведущий Андрей Малахов в эфире собственного шоу пообещал посадить Алексея Степанова, который, по словам ямальцев, собирал деньги на лечение несуществующих детей. Мужчина стал главным героем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Алексей, я знаю, чего вы добиваетесь: вы просто устали быть на свободе и немножко хотите за решетку. Я думаю, что совместными усилиями мы поможем вам это сделать», — заявил Малахов.

Степанову во время передачи приходилось оправдываться за свои поступки. Гости студии называли его мошенником и аферистом. Также под конец эфира мужчина прошел тест на детекторе лжи. Во время проверки на честность Степанова спросили, использовал ли он средства, собранные на лечение детей, для личного обогащения. Был и вопрос о доходе от его занятий благотворительностью (15 млн рублей за последние четыре года — прим.ред.).

«Алексей соврал на все вопросы проверки. Да, он оставлял у себя более 40% [собранных средств], он заработал на этом более 15 млн рублей», — подвела итоги проверки полиграфолог Елена Артемова.

Ранее пользователи соцсетей жаловались, что в Ноябрьске появился аферист Алексей Степанов, который собирает деньги в транспорте на лечение несуществующего ребенка. Однако он попытался избавиться от негатива в свой адрес и записал видео, в котором дискредитировал благотворительные фонды.