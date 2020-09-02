В Кургане рядом со школой задержали педофила

Мужчина совершил преступление возле школы в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане задержали мужчину, который 2 сентября недалеко от школы совершил развратные действия в отношении двух детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, днем 2 сентября текущего года мужчина, находясь недалеко от одной из школ микрорайона Заозерный, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух детей, находившихся на улице», — рассказали в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Местные жители обратили внимание на злоумышленника и помешали ему, после чего обратились в полицию. Обвиняемого в педофилии задержали. В данный момент решается вопрос о его аресте.

59-летнего курганца обвиняют в развратных действиях в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Следователи занимаются сбором и закреплением доказательной базы.