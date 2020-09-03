Свердловский вуз, где прогремел гей-скандал, сохранил ректора

Яков Силин вторично возглавил УрГЭУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор УрГЭУ Яков Силин сохранил свой пост. Как сообщил URA.RU сам глава вуза, большинство преподавателей и студентов на состоявшейся 3 сентября конференции проголосовали за его кандидатуру.

«Мне приятно, что поддержали меня и ту программу развития, которую мы с коллегами разработали», — сказал Яков Силин. Он назвал несколько пунктов своей программы: новый уровень развития экономических технологий в сфере информатизации и сетевого инжиниринга, корпоративные программы с другими вузами и предприятиями Свердловской области, развитие направления пищевой инженерии, работа с иностранными студентами и преподавателями, открытие принципиально нового биотехнологического направления.

В роли конкурента Якова Силина выступал проректор по социальной работе УрГЭУ, доверенное лицо ректора Роман Краснов. Как писало URA.RU, Силин возглавил вуз в 2015 году, через 2 года после того, как проиграл выборы мэра Екатеринбурга Евгению Ройзману. За это время глава УрГЭУ оказался в эпицентре нескольких скандалов: в частности, в соцсетях появились фото богато отделанного туалета для вузовского руководства. Кроме того, Силин и Краснов признались, что следят за студентами в соцсетях после того, как едва не отчислили состоявшего в ЛГБТ-группе студента.