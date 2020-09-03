Названа дата оглашения приговора Ефремову

Приговор по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова огласят 8 сентября. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.
«Приговор <…> будет оглашен 8 сентября», — пишет ТАСС. В своем последнем слове артист заявил, что раскаивается и признает вину в содеяном.
В ходе заседания гособвинитель запросил для Ефремова 11 лет колонии. Прокурор считает, что актер раскаивается неискренне. Адвокат Игорь Трунов предположил, что Ефремова могут посадить примерно на семь лет, передает «Национальная служба новостей». Адвокат Тимур Маршани считает, что тот факт, что актер признал вину в ДТП, не будет учитываться как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора, пишет «
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