Названы две самые успешные губернаторские кампании 2020 года

Самые успешные предвыборные кампании врио губернаторов прошли в 2020 году в Севастополе и на Камчатке. Такое мнение на круглом столе, посвященном единому дню голосования 13 сентября, высказал политолог Евгений Минченко. По его мнению, успех претендентов на места глав регионов связан отказом от невостребованных уже образов «крепкого хозяйственника» и «ставленника Москвы».
«В этом году лучшая работа проведена командой главы Севастополя Михаилом Развозжаевым (назначен врио 11 июля 2019 года — прим. ред.), который перед выборами использует образ «заботливого героя», — отмечает политолог. По словам Минченко, Развозжаев постоянно достигает успехов на том поприще, где его предшественники ничего сделать не могли — в частности, накануне врио заручился поддержкой президента Владимира Путина в решении основной проблемы Севастополя с очистными сооружениями. Кроме того, глава региона быстро откликается на просьбы о помощи от населения и решает их.
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов (назначен 3 апреля) эффективно использует образ «заботливого искателя». «Это человек, который обладает новыми технологиями, видит возможности, которые не видят другие люди. Находит простые решения и способы коммуникации с населением», — объясняет Минченко.
Оба врио успешно изберутся на свой пост за один тур, уверен эксперт. Ранее специалисты холдинга «Минченко Консалтинг» предсказывали высокую вероятность вторых туров в Краснодарском крае, Пензенской, Архангельской, Иркутской и Костромской областях. Всего 13 сентября прямые выборы губернаторов пройдут в 18 регионах России.
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