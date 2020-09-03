Названа дата возобновления рейсов в Египет и Эмираты

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Вылет будет производиться из аэропорта «Шереметьево» Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Египет с 9 сентября, а в ОАЭ — с 11 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова.

»«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир», с 11 сентября начнутся полеты в Дубай», — передает слова Спиваковой «Интерфакс». По словам пресс-секретаря авиакомпании, рейсы будут осуществляться из аэропорта «Шереметьево».

Полеты в Каир будут выполняться три раза в неделю, а в Дубай — два раза в неделю, по пятницам и субботам, уточнила Спивакова. Она обратила внимание на то, что билеты по данным направлениям уже можно приобрести на официальном сайте «Аэрофлота».

В четверг стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщает «Федеральное агентство новостей». Однако российские туристы не полетят туда массово, заявил URA.RU исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. По его словам, сам Каир не интересен россиянам, это лишь транзитный пункт для Хургады и Шарм-эль-Шейха.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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