Названа дата возобновления рейсов в Египет и Эмираты

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Египет с 9 сентября, а в ОАЭ — с 11 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова.
»«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир», с 11 сентября начнутся полеты в Дубай», — передает слова Спиваковой «Интерфакс». По словам пресс-секретаря авиакомпании, рейсы будут осуществляться из аэропорта «Шереметьево».
Полеты в Каир будут выполняться три раза в неделю, а в Дубай — два раза в неделю, по пятницам и субботам, уточнила Спивакова. Она обратила внимание на то, что билеты по данным направлениям уже можно приобрести на официальном сайте «Аэрофлота».
В четверг стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщает «
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.