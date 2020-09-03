Россияне предпочитают отдыхать на других египетских курортах Фото: Нина Калинина © URA.RU

Российские туристы массово не полетят в Египет и ОАЭ, несмотря на возобновление авиасообщения с этими странами. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на взаимной основе возобновляются перелеты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы. Теперь в Каир будут совершаться три рейса в неделю, по два раза в неделю — авиаперелеты в Дубай (ОАЭ) и аэропорт Велана на Мальдивах, пишет RT.

«Египет годится только для тех, кто фанатично любит Красное море. Сам Каир не интересен нашим туристам. Хотя там есть великолепные археологические музеи, но все же это транзитный пункт для Хургады и Шарм-эль-Шейха. Спрос на это направление не будет большой», — уверен Мальцев.

Он также отметил, что ОАЭ интересны туроператорам исключительно в контексте дорогих VIP-отелей, потому что количество полетов ограничено и заработать на массовом туризме сложно. «Сейчас количество рейсов на всю страну в пять раз меньше, чем из одного Екатеринбурга в былые годы. Настолько ничтожный поток», — уточнил эксперт. Мальдивы, куда также начнутся полеты, являются наиболее выигрышным направлением, считает Мальцев. По его словам, для Мальдив это достаточный объем, и курорт будет пользоваться спросом, потому что это штучный, нишевый продукт.

Собеседник агентства также отметил, что сложно говорить о том, насколько малым будет турпоток, так как неизвестно, какие авиационные суда будут использоваться для перелетов. Разница, как он подчеркнул, составляет от 120 до 500 пассажиров. К тому же нет понимания, ограничится ли авиасообщение с этими странами рейсами из Москвы или в последующем появятся чартеры из других городов.

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