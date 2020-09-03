Тихановская пригрозила отменить соглашения Лукашенко с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что новое правительство страны не признает соглашения с другими государствами, которые подписывает действующий глава республики Александр Лукашенко. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, комментируя встречу Лукашенко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством», — написала Тихановская. Она считает, что это произойдет, так как народ Белоруссии не доверяет действующему президенту. Тихановская подчеркнула, что суверенитет республики не может быть предметом переговоров или торга.
Ранее Лукашенко на встрече с Мишустиным заявил о намерении расставить все точки над «i» на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «
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