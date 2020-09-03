«Открытая Россия» сообщила о задержании директора

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на улице в центре Москвы. Об этом сообщили в самой организации.
«Андрея Пивоварова только что задержали прямо на улице», — сообщает «Открытая Россия» в своем Twitter. По данным организации, на него оформляют протокол по ст. 20.2 [КоАП] (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга или демонстрации). При этом части статьи полицейские не называют, а также не указывают эпизод, по которому Пивоваров задержан.
Как уточнила координатор «Открытой России» Татьяна Усманова, Пивоварова задержали в магазине четыре человека. По ее словам, сейчас он находится в ОВД «Тверское», где его собираются оставить на ночь, а в пятницу 4 сентября уже состоится суд. Сама Усманова отправилась в отделение.
Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Москве на момент публикации URA.RU не удалось. Там не брали трубку.
Ранее 3 сентября участники кампании «Нет!» против поправок в Конституцию РФ подали в Верховный суд коллективный иск с требованием отменить итоги голосования. Об этом Пивоваров, который является одним из лидеров движения, сообщил в Twitter.
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