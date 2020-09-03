Тюменский застройщик раскрыл подробности падения трех кранов

Два крана на площадке упали на землю, третий сложился на дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Застройщик «Инко и К», на стройплощадке которой 2 сентября во время урагана упали три крана с людьми, объяснил свое нестандартно позитивное поведение в соцсетях в первый день трагедии удаленностью офиса и отсутствием видимых повреждений у пострадавших. Ни у одного из них не было открытых травм, сообщили URA.RU в компании. Двое крановщиков на тот момент находились в реанимации.

«Наш основной офис находится далеко от строительной площадки. Когда произошло ЧП, руководящий состав выехал на стройку», — сообщила агентству коммерческий директор «Инко и К» Дарья Чижова. Она утверждает — по состоянию двух пострадавших крановщиков не было понятно, что у них тяжелые травмы. Третий оператор, находившийся в упавшем на дом кране, мог ходить. Этим сотрудница объяснила появление 2 сентября в официальном аккаунте instagram компании сообщение: «Серьезно пострадавших, к счастью, нет, конструктивная надежность домов не нарушена».

По заверениям Чижовой, руководство компании держит связь с лечащими врачам пострадавших, оплатит все затраты на восстановление и выплатит им компенсации. Согласно данным депздрава, одному из пострадавших сделали операцию, его состояние улучшается, второй находится в реанимации.

В «Инко и К» уточнили, что стройплощадка ЖК «Ария» на момент ЧП была обесточена — ранее в районе отключили свет из-за урагана. Краны были закреплены и работали на месте уже несколько месяцев. Объяснить, почему сотрудники находились в кабинах, несмотря на предупреждение об урагане, в компании не смогли. По факту ЧП следственное управление СК по Тюменской области возбудило уголовное дело.