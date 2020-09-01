01 сентября 2020
31 августа 2020

В Тюмени ураганом сносило строительные краны и балконы. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие с краном на строительстве ЖК iTower. Екатеринбург, кран, строительная площадка, происшествие, строительство, кран упал
На одной из стройплощадок упали сразу три строительных крана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени из-за ураганного ветра упали три строительных крана. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Также в соцсетях тюменцы выкладывают фотографии других последствий непогоды: в городе из-за шторма выбивало окна и обвалились несколько балконов.

«Три строительных крана упали в районе строительства ЖК «Ария». Пострадали два человека. Их увезли на «скорой помощи», — пояснили агентству в областном МЧС.

В одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» пользователи выложили фотографии других последствий урагана. Так, в некоторых многоэтажках из-за шквалистого ветра обрушилась кирпичная кладка балконов, вылетели оконные рамы, повреждены элементы внешней облицовки домов.

Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигается шторм.

Балкон обрушился в одной из многоэтажек в районе Лесобазы
Ninel Nikolaevna
Очевидцы утверждают, что кирпичи упали прямо перед входом в подъезд
Ninel Nikolaevna

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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