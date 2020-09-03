Мужчина умер на хоккее в Челябинске

Челябинец умер на хоккейной тренировке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинец скончался во время хоккейной тренировки в Ледовом дворце «Уральская Молния». Фельдшер медпункта оказал первую помощь 55-летнему мужчине, он на какое-то время пришел в себя, однако вскоре умер, сообщил URA.RU директор арены, депутат гордумы Челябинска Денис Лапотышкин.

«Команда арендовала лед для тренировки после работы. Мужчине 1963 года рождения стало плохо. Наш медик своевременно оказал ему помощь, реанимировал. Мужчина пришел в себя. Скорая приехала быстро, в течение 10 минут. Однако мужчине вновь стало плохо, врачи около 40 минут пытались его спасти, но, к сожалению, не смогли», — сказал Лапотышкин.

По данному факту силовики проводят проверку. По предварительной версии, смерть наступила в результате сердечного приступа.