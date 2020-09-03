Для кого из свердловчан наиболее опасен коронавирус

Выяснилось, для уральцев каких возрастов особо опасен короанвирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области провели исследование на наличие иммунитета к коронавирусу у различных возрастных групп. Согласно данным регионального Роспотребназзора, наименее защищенными оказались люди в возрасте 40-49 лет.

В исследовании приняли участие 3 149 волонтеров, которых разделили на семь возвратных групп. «Анализ полученных результатов исследований показал, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтеров. Антитела были обнаружены у 13,2% женщин и у 10,9% мужчин», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. При этом максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный — у волонтеров 40-49 лет (7,9%).

У школьников среднего звена иммунитет имеют всего 16,3%. «Учитывая активность данного возраста, а также то, что в настоящее время формируются организованные коллективы в образовательных учреждениях, необходимо помнить о высоких рисках заноса и распространения COVID-19 в школах и детских садах, а впоследствии и дома, в семейном окружении», — отметили в ведомстве. Там призвали строго соблюдать санитарные требования.

Самыми защищенными оказались самые юные Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Кроме того, выяснилось, что 94,4% имеющих иммунитет волонтеров перенесли инфекцию бессимптомно. «Анализ проведенных исследований показал, что в группе лиц, у которых отсутствовали контакты с больными COVID-19, антитела обнаружены у 11,8%, а у контактировавших с больными (дома и на работе) этот показатель составил 20,8%. У лиц, переболевших COVID-19, антитела обнаружены в 73,1%, у неболевших — в 11,9% случаев», — сообщили в ведомстве. В ближайшее время планируется продолжить исследование вируса.