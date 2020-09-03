Оппозиция ЯНАО готовит многодневные акции протеста

Ямальское отделение КПРФ заранее несогласно с возможными итогами выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Региональное отделение КПРФ в ЯНАО запланировало митинги и шествия, которые пройдут сразу после выборов в окружное заксобрание. Кандидаты в парламент от коммунистов Елена Кукушкина и Александр Бондарчук подали соответствующее уведомление властям Ноябрьска. Об этом сообщил сам Бондарчук на своей странице во «ВКонтакте».

В тексте уведомления сказано, что протестные акции КПРФ пройдут с 14 по 17 сентября. Темой митингов, как следует из документа, станут фальсификации на предстоящих выборах. «Цель публичного мероприятия — „Мы за честные и чистые выборы! Нет фальсификациям! Долой самозванцев!“», — говорится в заявлении Кукушкиной и Бондарчука. У мэрии Ноябрьска они просят оказать содействие в организации и проведении акций.

По мнению политологов, подобные акции пройдут во всех регионах, где КПРФ существенно отстает от лидеров гонки за места в парламентах. «ЦК компартии, безусловно, отслеживает деятельность своих отделений на местах. Логично, что в тех регионах, где социология показывает КПРФ среди отстающих от лидеров, будут проводиться подобные акции. Главная цель у компартии — выборы следующего года в нижнюю палату Федерального Собрания», — поделился с URA.RU директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

Для этих целей, полагает политолог Андрей Климовский, КПРФ начала спекулировать на негативе. «То, что мы видим сейчас, это давление на болевые точки общества, попытка выехать на негативе и протесте, а не конкретике и конструктиве. Это политика, так как они себе представляют. Борьба за власть, а не симпатии избирателей», — заявил политолог.

Ранее ВЦИОМ пришел к выводу, что КПРФ в ЯНАО занимает третье место в предвыборной гонке по результатам опросов. Согласно июльскому отчету, ямальская «Единая Россия» лидирует с 39%, далее идет ЛДПР с 18%, а затем — КПРФ с 11%. Замкнула список «Справедливая Россия» с 7%.

Фото: Александр Бондарчук, «ВКонтакте»