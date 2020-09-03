03 сентября 2020

В Челябинской области загорелась школа. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался в разгар уроков Фото: «Новости Верхнего Уфалея», «ВКонтакте»

В школе №2 Верхнего Уфалея 4 сентября произошел пожар. Ученики и педагоги эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Пожар потушен, выгорел один из кабинетов, повреждены стены школьных коридоров.

«Днем 3 сентября на центральный пункт пожарной связи Каслинского гарнизона поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в школе, — сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону — На момент прибытия пожарных из здания школы самостоятельно эвакуировались 343 ребенка и 28 преподавателей. Очаг пожара на площади 20 квадратных метров был обнаружен в кабинете психолога, расположенного на первом этаже».

Пламя потушили оперативно, не допустив распространение огня на соседние помещения. Сейчас в школе работают дознаватели. В качестве предварительной причины пожара называют короткое замыкание интерактивной доски. Власти подсчитывают ущерб.

Выгорел кабинет психолога
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области
Ущерб от пожара еще не подсчитан
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области
Так выглядит школьный коридор
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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