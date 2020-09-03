03 сентября 2020

На челябинском заводе вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вспышка произошла на заводе «Тепловей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области произошла массовая вспышка COVID-19 на заводе «Тепловей», производящем отопители и системы вентилирования. В больницу попали шесть человек, у 23 сотрудников тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

«По информации от медиков, на сегодня положительный результат анализов у 23 работников предприятия. Из них шестеро лечатся стационарно», — цитирует издание 74.Ru директора предприятия Владимира Минчева. На предприятии не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Под вопросом остается версия о первом заболевшем, который якобы неделю ходил на работу, пользуясь жаропонижающими медикаментами, и впоследствии умер. На проходной перед началом смены всем работникам дистанционно замеряют температуру, но судя по журналам контроля, ни у кого из них не было более 37 градусов. Такие же показатели давали замеры, которые производились после рабочих смен.

Начиная с выходных, в Челябинской области устойчивый тренд на ежедневное снижение заболеваемости сменился своеобразными «качелями»: каждые сутки число заражений варьируется от 73 до 78 случаев. В Красноармейском районе, где в селе Миасском расположена промплощадка завода, по данным опертштаба, на 4 сентября зафиксировано 143 заражения и один случай смерти — умер 80-летний пациент.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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