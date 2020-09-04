Блогер, по словам врача, злоупотреблял диетами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный до своей госпитализации испытывал проблемы с пищеварением. Об этом заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

«Проблемы с пищеварением были, проблемы с питанием были», — цитирует Сабаева РИА «Новости». Врач рассказал, что проблемы, возможно, связаны с диетами или другими практиками для похудения, которых в последнее время придерживался Навальный, и начались за неделю до госпитализации.

Сабанин подчеркнул, что выявить проблемы с пищеварением и нарушение обмена веществ у блогера помогли анализы, показавшие высокие уровни сахара в крови и диастазы в моче. Помимо этого, в пользу нарушения метаболического статуса говорят уровни молочной кислоты и амилазы в сыворотке крови.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали, сообщает «Дни.Ру». Несмотря на оказанную в полной мере медицинскую помощь, родные Навального потребовали транспортировать его для дальнейшего лечения в Германию. Медики ФРГ позже заявили, что нашли в крови блогера следы интоксикации, но доказательств этого так и не предъявили.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.