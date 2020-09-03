Губернатор Артюхов анонсировал новые коррупционные дела в ЯНАО

По словам Дмитрия Артюхова, новые уголовные дела находятся в стадии подготовки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В ближайшее время в ЯНАО будут возбуждены новые уголовные дела с коррупционной составляющей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с редакторами ведущих региональных СМИ.

«Будут еще уголовные дела», — заявил глава региона. По словам губернатора, «некоторые люди уже осуждены», среди них — «известный руководитель государственной структуры».

При этом по новым делам губернатор раскрывать информацию не стал, так как, по его словам, сейчас они находятся «в стадии подготовки». Для решения проблемы с коррупцией в ЯНАО ведется серьезная кадровая работа, на местах организован и усилен контроль.

Дмитрий Артюхов пояснил, что людям свойственно совершать ошибки, однако, зачастую, речь идет о «преступном, халтурном и безотвественном отношении». Как, например, в случае с многоквартирным домом, который сперва построили для расселения ветхого фонда, а потом снесли, так и не успев заселить, из-за угрозы обрушения — в результате были впустую потрачены сотни миллионов рублей.

Руководитель госструктуры, осужденный за коррупцию, о котором говорил губернатор — Виктор Калашников. Экс-руководителя окружного фонда жилстроя признали виновным в хищении из бюджета 60 млн рублей и приговорили к семи годам колонии.

При этом ранее губернатор заявлял о коррупционых проблемах в дорожной отрасли Ямала. В июне этого года масштабными проверками занялась прокуратура, а в начале сентября был отправлен в отставку директор дептранса Максим Першиков.