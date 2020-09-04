Синоптики: на Россию обрушится супертайфун

До того, как тайфун подойдет к России, он успеет ослабнуть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третий подряд тайфун пройдет над Корейским полуостровом и по северо-востоку Китая. Через четыре дня он затронет и Россию, сообщают в «Приморгидромете».

«Вихрь продолжит набирать силу и по всем прогнозам „Хайшен“ разовьется до супертайфуна. Ожидается, что в воскресенье, 6 сентября, он достигнет пика своего развития, максимальный ветер достигнет 80 метров в секунду», — сообщает сайт «Приморгидромета».

Синоптики заявили, что 7 сентября «Хайшен» пройдет по югу Корейского полуострова, затем сквозь Северную и Южную Кореи, после чего начнет терять силу. 8 сентября тайфун окажется в Китае, после чего выйдет на границы Приморского края. Самое сильное влияние вихря на российские территории будет чувствоваться 8—9 сентября.

Второго сентября стало известно, что непогода идет и на Курганскую область. 3 сентября там ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду.

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