Непогода надвигается на Курганскую область

В Курганской области 3 сентября ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба областного Главного управления МЧС России.
«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября на территории Курганской области местами ожидается усиление ветра при порывах до 18 м/с», — рассказали в ведомстве. Такой ветер, по данным сотрудников МЧС, может привести к отключению электричества, ДТП, падению деревьев и повреждению крыш.
Спасатели в такую погоду рекомендуют оставаться дома и закрыть все окна. Также они рекомендуют не подходить к старым деревьям, стенам домов и не оставлять детей без присмотра.
В областном ГУ МЧС добавили, что в этот день из-за отсутствия дождей и сильного ветра увеличивается риск возникновения природных пожаров. В такую погоду есть угроза того, что огонь может перейти на населенные пункты.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «