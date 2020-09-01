01 сентября 2020

Непогода надвигается на Курганскую область

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Ветер-вандал Курган, ветер
Скорость ветра в регионе достигнет 18 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области 3 сентября ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба областного Главного управления МЧС России.

«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября на территории Курганской области местами ожидается усиление ветра при порывах до 18 м/с», — рассказали в ведомстве. Такой ветер, по данным сотрудников МЧС, может привести к отключению электричества, ДТП, падению деревьев и повреждению крыш.

Спасатели в такую погоду рекомендуют оставаться дома и закрыть все окна. Также они рекомендуют не подходить к старым деревьям, стенам домов и не оставлять детей без присмотра.

В областном ГУ МЧС добавили, что в этот день из-за отсутствия дождей и сильного ветра увеличивается риск возникновения природных пожаров. В такую погоду есть угроза того, что огонь может перейти на населенные пункты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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