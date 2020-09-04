В Кремле оценили идею Дерипаски перенести столицу из Москвы

Дмитрий Песков заявил, что идея миллиардера обсуждается на экспертных форумах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Миллиардер Олег Дерипаска, предложивший перенести столицу России в другое место, является опытным и знающим человеком, а его инициатива обсуждается в том числе на экспертных форумах. Об этом журналисту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешно. Конечно, он имеет право на свою точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах», — заявил Песков, отвечая на вопрос рассматривает ли Кремль предложение Дерипаски о переносе столицы России.

Ранее, выступая на Столыпинском форуме, миллиардер предложил перенести российскую столицу. По его словам, это даст новый толчок развитию страны, так как на данный момент все деньги сосредоточены в Москве.

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