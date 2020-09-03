Курган удивил полпреда Цуканова

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов удивился тротуарам в Кургане. Об этом он рассказал 4 сентября во время визита в Курган, передает корреспондент URA.RU.
«Тротуары появились. Нехарактерно для Кургана было раньше, по крайней мере», — рассказал Цуканов. Он добавил, что такое впечатление у него сложилось во время посещения города два года назад.
При этом, полпред отметил, что Курган изменился, что его приятно удивило. «Меняется, вижу, достаточно быстро. Новые объекты: виадуки, дороги», — добавил он.
Николай Цуканов прибыл в Курган 4 сентября. В рамках визита он запланировал посетить несколько объектов и провести заседание Совета по экономической политике с уральскими губернаторами.
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