03 сентября 2020
02 сентября 2020

Курган удивил полпреда Цуканова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цуканов. Необр
Николай Цуканов (в центре) отметил, что Курган изменился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов удивился тротуарам в Кургане. Об этом он рассказал 4 сентября во время визита в Курган, передает корреспондент URA.RU.

«Тротуары появились. Нехарактерно для Кургана было раньше, по крайней мере», — рассказал Цуканов. Он добавил, что такое впечатление у него сложилось во время посещения города два года назад.

При этом, полпред отметил, что Курган изменился, что его приятно удивило. «Меняется, вижу, достаточно быстро. Новые объекты: виадуки, дороги», — добавил он.

Николай Цуканов прибыл в Курган 4 сентября. В рамках визита он запланировал посетить несколько объектов и провести заседание Совета по экономической политике с уральскими губернаторами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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