Полпред Цуканов прибыл в один из своих любимых регионов

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов 4 сентября прибыл в Курган. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области. Ранее Цуканов заявлял, что ему интересно работать в Кургане. «Этот „проект“ мне очень нравится», — говорил он.
«После посещения ряда объектов запланировано заседание Совета по экономической политике при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с участием губернаторов регионов УрФО», — рассказали в правительстве. Заседание пройдет в режиме видеоконфернцсвязи.
На заседании обсудят федеральный проект «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В пресс-службе добавили, что для участия в заседании в Курган прибыли представители федеральных министерств и ведомств.
В прошлый раз раз Николай Цуканов приезжал в Курганскую область 18 сентября 2019 года. Он посетил школу в селе Рычково, которую ремонтируют по поручению президента России Владимира Путина и поздравил Вадима Шумкова с официальным вступлением в должность губернатора региона.
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