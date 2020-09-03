Екатеринбуржцы впервые за два года смогут увидеть красную планету

Невооруженным глазом екатеринбуржцы смогут увидеть планету Марс, которая является седьмой по размерам в Солнечной системе. По словам астронома из УрФУ Владилена Санакоева, такое явление бывает примерно раз в два года и сорок дней.
«В этом году, в октябре, произойдет противостояние Марса с Солнцем. Поэтому в ближайшие два месяца эта планета будет заметно блистать на небе, став на некоторое время третьим по яркости ночным объектом после Луны и утренней Венеры. Разделять их будет 2,5 градус», — рассказал Владилен Санакоев в разговоре с URA.RU.
Это довольно редкое явление, когда Марс так хорошо будет видно невооруженным глазом. Чтобы увидеть планету из Екатеринбурга, следует смотреть на небо строго на восток. В октябре Марс сместится к югу. Планету буде хорошо видно из-за того, что что она максимально приблизится к Земле, примерно на 60 млн километров. В обычное время расстояние от Земли до Марса может достигать 400 млн километров.
Марс имеет зловещую кроваво-красную окраску, поэтому его называют красной планетой. Из-за этого планету назвали в честь древнеримского бога войны. Ее появления на небосклоне считают предвестником скорой войны.