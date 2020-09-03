03 сентября 2020
02 сентября 2020

В Перми экстренно сел пассажирский самолет. У младенца случился сердечный приступ

© Служба новостей «URA.RU»
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Бригада медиков не смогла спасти ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В международном аэропорту «Пермь» экстренно сел пассажирский самолет. Авиалайнер следовал по маршруту Абакан — Москва. На его борту находился 4-месячный младенец, у которого случился сердечный приступ, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Осуществлялась эвакуация четырехмесякного ребенка в сопровождении мамы и реаниматолога из больницы республики Тыва в больницу г. Москва. Реанимационная бригада скорой медпомощи Перми совместно с реаниматологом реанимировали ребенка, но спасти его не удалось», — отметили в минздраве.

По данным минздрава, состояние ребенка ухудшилось еще в воздухе. Причиной смерти младенца стала остановка сердца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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