Бригада медиков не смогла спасти ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В международном аэропорту «Пермь» экстренно сел пассажирский самолет. Авиалайнер следовал по маршруту Абакан — Москва. На его борту находился 4-месячный младенец, у которого случился сердечный приступ, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Осуществлялась эвакуация четырехмесякного ребенка в сопровождении мамы и реаниматолога из больницы республики Тыва в больницу г. Москва. Реанимационная бригада скорой медпомощи Перми совместно с реаниматологом реанимировали ребенка, но спасти его не удалось», — отметили в минздраве.

По данным минздрава, состояние ребенка ухудшилось еще в воздухе. Причиной смерти младенца стала остановка сердца.