В Тюменской области заявили о фальсификации выборов

Теперь судьбу кандидатов на выборы главы в Овсянниково будут решать три единоросса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольском районе (Тюменская область) заявили о фальсификации организации конкурса на должность главы Овсянниковского сельского поселения. На заседание местной думы 24 августа не пригласили большинство депутатов. В итоге минимальный кворум выбрал конкурсную комиссию, в состав которой вошли три единоросса. Об этом URA.RU сообщил местный депутат Харис Слабукаров.

«О том, что прошло заседание думы, я узнал из местной газеты. Обзвонил коллег, оказалось, что практически никого на него не пригласили», — рассказал агентству Слабукаров. И отметил, что одну из членов комиссии, Канифу Кугаевскую, сняли с грядущих выборов из-за того, что она скрыла судимость. В результате отбирать кандидатов на должность главы будут три депутата — представителя партии «Единая Россия». Депутат облдумы Юрий Юхневич сообщил, что после обращения к нему Слабукарова он сразу же написал заявление в прокуратуру Тюменской области.

В самой администрации Овсянниковского поселения нарушений в процедуре не видят. «24 августа прошло заседание думы, был собран кворум», — отметил председатель местной думы Сергей Нагибин. И заявил, что до остальных депутатов не смогли дозвониться, чтобы пригласить на заседание.

Действующая глава Овсянниковского поселения Светлана Савина сообщила, что конкурсная комиссия будет принимать документы от всех кандидатов. «У Хариса Слабукарова ко мне личные счеты — я не отдала ему земельный участок в обход закона. Спит и видит, как убрать меня с этого места», — заявила она. На должности руководителя местной администрации Савина работает уже десять лет.