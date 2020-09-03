Мэр курганского города заявил, что у жителей выросла зарплата

Мэр Шадринска рассказал, что шадринцы получают зарплату в 32 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Шадринска (Курганская область) Виктор Ермишкин заявил, что средняя зарплата горожан выросла. За первые пять месяцев 2020 года она составила более 32 тысяч рублей. Информация размещена на сайте администрации города.

«Средняя зарплата по крупным и средним организациям за январь—май составила более 32 тыс. рублей (увеличение на 4,3% по сравнению с прошлым годом)», — заявил глава Шадринска.

Цифры по заработной плате Ермишкин озвучил на заседании промышленного клуба, который прошел в мэрии. Там шло обсуждение подготовки кадров и инвестиционных планов. К примеру, в Шадринске реализуются 25 инвестиционных проектов на сумму 4,3 млрд рублей. На 1 августа освоено 760,4 млн рублей.

Глава города назвал три наиболее значимых инвестиционных проекта. Реконструкция элеватора ООО «Агро-Клевер» с объемом планируемых инвестиций — 315 млн рублей. Модернизация производства на молочном комбинате «Шадринский» — 500,9 млн рублей. Техническое перевооружение элеватора Шадринского комбината хлебопродуктов — инвестиции 142,7 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что самые высокие зарплаты в Курганской области получают работники, связанные с добычей полезных ископаемых, финансовой деятельностью и государственным управлением. Среднемесячная зарплата в этих сферах в июне превысила 40 тысяч рублей.