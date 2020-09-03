В Тюмени будут судить мать, убившую дочь из ревности к отчиму

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которую обвиняют в убийстве своей дочери из-за ее интимной связи с отчимом. Который, по версии следствия, помогал закапывать ее тело — мужчину будут судить за укрывательство преступления. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Тюменской области.
«Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — „убийство“, а мужчина по ст. 316 УК РФ — „заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления“», — уточнили в ведомстве. По версии следствия, 17 сентября 2019 года пьяная 45-летняя женщина на собственном участке оглушила 19-летнюю дочь палкой. А потом убила ее топором.
Следователи считают, что после этого отчим девушки вместе с ее матерью закопали тело в огороде. Чтобы скрыть преступление, топор вывезли за город и спрятали в лесу. Об убийстве стало известно только в декабре 2019 года. После этого следователи прибыли на место преступления и обнаружили останки при раскопках в огороде.
Женщину заподозрили в убийстве. Также признательные показания дал ее сожитель. Ранее обвиняемая уже была судима за убийство отца своей дочери. После утверждения обвинительного приговора дело будет передано в суд.
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