Медики не стали выходить из машины к умирающему Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга проведет проверку скорой помощи, медики которой не стали помогать умирающему на остановке общественного транспорта мужчине на улице Донбасской. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«На остановке „Сварщиков“ мужчине, который почувствовал себя плохо, подъехавшая реанимационная бригада не оказала медицинскую помощь. Сотрудники скорой, не выйдя из автомобиля, уехали», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. Вскоре после этого мужчина умер.

Во время проверки прокурор даст оценку соблюдению законодательства о здравоохранении, будет запрошена необходимая документация в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, на станции скорой медицинской помощи. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.