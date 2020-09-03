Глава УФСИН по ХМАО получил новую должность

Глава УФСИН России по Ханты-Мансийскому округу — Югре Дмитрий Безруких займет аналогичную должность в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что указ о назначении президент России Владимир Путин подписал 2 сентября.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил начальником ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрия Безруких. Полковник внутренней службы Дмитрий Николаевич Безруких с октября 2015 года занимал должность начальника УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — указано в сообщении регионального управления ФСИН по ХМАО.
Временно исполняющим обязанности начальника регионального УФСИН Югры назначен первый замначальника управления Александр Лягошин. Он уже приступил к работе в новом статусе.
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