Замгенпрокурора собрал силовиков в Кургане, чтобы обсудить выборы

В Кургане главные силовики встретились с замгенпрокурора Фото с сайта полпредства в УрФО

Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев во время своего визита в Курган принял участие в совещании с главными силовиками региона. Мероприятие по поручения полпреда в УрФО Николая Цуканова провел его зам Александр Калиберда. Одной из тем обсуждения стали выборы. Информация об этом размещена на сайте полпредства.

«На совещании были обсуждены вопросы обеспечения комплексной безопасности во время проведения выборов на территории Курганской области, которые пройдут в период с 11 до 13 сентября. Речь шла о соблюдении противоэпидемиологических мер и правил пожарной безопасности», — говорится в официальном сообщении.

Отдельно на совещании затронули тему экономического развития Курганской области. Калиберда отметил, что это не относится к прямой компетенции правоохранительных органов. Однако силовики способны повлиять на создание благоприятной среды для предпринимателей. Для этого нужна эффективная борьба с криминалом и проявлениями коррупции. Заместитель полпреда Александр Калиберда, в целом, обстановку в регионе охарактеризовал, как контролируемую, с положительной динамикой по ряду направлений.

В совещании приняли участие начальник УФСБ России по Курганской области Исмаил Раджабов, прокурор Курганской области Андрей Назаров, начальник УМВД Дмитрий Свинов, руководитель СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко, начальник управления Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров.

4 сентября в Кургане работал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он провел Совете по экономической политике с уральскими губернаторами.